Ханданович: «Матч с «Миланом» был в руках «Интера», но затем мы допустили несколько ошибок»

Вратарь «Интера» Самир Ханданович подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:2).

«Сегодняшний матч — это скорее не победа «Милана», а поражение «Интера». Игра была в наших руках, у нас все получалось, но затем мы допустили несколько ошибок, за которые нас наказали. Если вратарь пропускает гол, это значит, что он мог сыграть лучше. Нам надо внимательно разобрать последние 15 минут матча, потому что все пошло совсем не по плану», — приводит слова Хандановича DAZN.

«Милан» набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на один балл.