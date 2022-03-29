Альваро Мората признался, что не хочет покидать «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората заявил, что хочет остаться в туринском клубе.

«Я хочу остаться, но мое будущее не зависит от меня. Но если в следующем сезоне мне не удастся играть за «Юве», я все еще останусь фанатом команды», — цитирует Морату Football Italia.

Мората играет в «Ювентусе» с 2020-го года на правах двухлетней аренды из мадридского «Атлетико». У «Ювентуса» есть право выкупа, которое составляет 35 миллионов евро.