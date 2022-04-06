Хакан Чалханоглу рассказал о своей роли в «Интере»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился мыслями по поводу своей роли в команде.

«Я всегда стараюсь делать все возможное для успеха команды. Я знал, что будет трудно заменить Эриксена. Конечно, новые игроки «Интера» очень качественные, и мы по-прежнему стремимся побеждать с «Интером», — приводит слова Чалханоглу Sport Mediaset.

В этом сезоне 28-летний турецкий хавбек провел 27 матчей в серии А, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Контракт игрока с миланским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Эриксен покинул «Интер», поскольку итальянские правила запрещают играть с имплантированным в сердце кардиовертер-дефибриллятором.

Ранее, 12 июня 2021 года во время матча чемпионата Европы-2020 с Финляндией (0:1) Кристиан Эриксен перенес остановку сердца. Врачи унесли его с поля на носилках.