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«Знал, что будет трудно заменить Эриксена». Чалханоглу — о своей роли в «Интере»

Хакан Чалханоглу рассказал о своей роли в «Интере»
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился мыслями по поводу своей роли в команде.

«Я всегда стараюсь делать все возможное для успеха команды. Я знал, что будет трудно заменить Эриксена. Конечно, новые игроки «Интера» очень качественные, и мы по-прежнему стремимся побеждать с «Интером», — приводит слова Чалханоглу Sport Mediaset.

В этом сезоне 28-летний турецкий хавбек провел 27 матчей в серии А, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Контракт игрока с миланским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Эриксен покинул «Интер», поскольку итальянские правила запрещают играть с имплантированным в сердце кардиовертер-дефибриллятором.

Ранее, 12 июня 2021 года во время матча чемпионата Европы-2020 с Финляндией (0:1) Кристиан Эриксен перенес остановку сердца. Врачи унесли его с поля на носилках.

Источник: https://football-italia.net/calhanoglu-i-knew-it-was-difficult-to-replace-eriksen-at-inter/
Кристиан Эриксен
Хакан Чалханоглу
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
серия А
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 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 - : -
9.04 19:00
Интер – Верона
 - : -
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 - : -
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 - : -
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 - : -
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 - : -
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 - : -
10.04 21:45
Торино – Милан
 - : -
11.04 21:45
Болонья – Сампдория
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Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

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Сассуоло

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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И К Ж
Николо Дзаньоло

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Рома

 23 1 8
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Специя

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Милан

 25 1 5
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