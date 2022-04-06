«Ювентус» хочет купить Миленковича летом. Туринцы провели переговоры с агентом защитника

Защитник «Фиорентины» Миленкович может перейти в «Ювентус» летом

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может перейти в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, туринский клуб хочет подписать 24-летнего серба в летнее трансферное окно.

Отмечается, что представители «Ювентуса» уже провели первые переговоры с агентом защитника.

В нынешнем сезоне Миленкович принял участие в 31 матче за «Фиорентину» и забил три мяча. Его контракт с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро.