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«Ювентус» хочет купить Миленковича летом. Туринцы провели переговоры с агентом защитника

Защитник «Фиорентины» Миленкович может перейти в «Ювентус» летом
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может перейти в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, туринский клуб хочет подписать 24-летнего серба в летнее трансферное окно.

Отмечается, что представители «Ювентуса» уже провели первые переговоры с агентом защитника.

В нынешнем сезоне Миленкович принял участие в 31 матче за «Фиорентину» и забил три мяча. Его контракт с флорентийским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1511691933378174980
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 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
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 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
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 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
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 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
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 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
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 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
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Эмполи – Специя
 - : -
9.04 19:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Верона

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