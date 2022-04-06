Полузащитник «Ромы» Дзаньоло может летом перейти в «Наполи»

«Наполи» в летнее трансферное окно может подписать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, римляне пока приостановили переговоры о продлении контракта с 22-летним игроком. Директор «Ромы» Тьяго Пинто не исключил возможную продажу футболиста летом. Клуб готов отпустить футболиста за 70-80 миллионов евро.

Отметим, в игроке также заинтересован «Ювентус».

Контракт итальянца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость хавбека — 33 миллиона евро.