Полузащитник «Ромы» Дзаньоло может летом перейти в «Наполи»
«Наполи» летом может купить хавбека «Ромы» Дзаньоло
«Наполи» в летнее трансферное окно может подписать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, римляне пока приостановили переговоры о продлении контракта с 22-летним игроком. Директор «Ромы» Тьяго Пинто не исключил возможную продажу футболиста летом. Клуб готов отпустить футболиста за 70-80 миллионов евро.
Отметим, в игроке также заинтересован «Ювентус».
Контракт итальянца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость хавбека — 33 миллиона евро.
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|4
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|67
|
2
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|31
|20
|6
|5
|56-23
|66
|
3
|Интер
|30
|18
|9
|3
|63-24
|63
|
4
|Ювентус
|31
|17
|8
|6
|47-27
|59
|
5
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|31
|16
|6
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|51-35
|54
|
6
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|
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|7
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|51
|
8
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|30
|15
|5
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|49-38
|50
|
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|31
|12
|9
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|45
|
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|11
|10
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|43
|
11
|Торино
|30
|10
|8
|12
|35-30
|38
|
12
|Удинезе
|30
|8
|12
|10
|44-47
|36
|
13
|Болонья
|30
|9
|7
|14
|32-44
|34
|
14
|Эмполи
|31
|8
|9
|14
|41-56
|33
|
15
|Специя
|31
|9
|5
|17
|32-54
|32
|
16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|
17
|Кальяри
|31
|5
|10
|16
|29-59
|25
|
18
|Дженоа
|31
|2
|16
|13
|23-48
|22
|
19
|Венеция
|30
|5
|7
|18
|25-55
|22
|
20
|Салернитана
|30
|3
|7
|20
|22-69
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|9.04
|16:00
|
Эмполи – Специя
|- : -
|9.04
|19:00
|
Интер – Верона
|- : -
|9.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|- : -
|10.04
|13:30
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|10.04
|16:00
|
Венеция – Удинезе
|- : -
|10.04
|16:00
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|10.04
|16:00
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|10.04
|19:00
|
Рома – Салернитана
|- : -
|10.04
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|11.04
|21:45
|
Болонья – Сампдория
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Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|25
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
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|1
|5
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