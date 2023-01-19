Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 06:49

Чалханоглу: «Интер» просто «съел» «Милан». Это карма»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился мнением о победе над «Миланом» (3:0) в игре за Суперкубок Италии.

Как сообщает Football Italia, турецкий футболист «Интера» припомнил поведение «россонери» после завоевания чемпионства в сезоне-2021/22 — игроки скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего одноклубника.

«Конечно, я предпочел бы промолчать. Мне было очень неприятно смотреть на те вещи, которые я не ожидал увидеть, но в жизни все возвращается бумерангом. Это карма. Мы сегодня были голодны, им придется уважительно отнестись к такой победе. Мы быстро отправили их домой. Мы сегодня просто «съели» «Милан», вот и все. Это очень важный трофей, особенно для меня», — приводит слова Чалханоглу Football Italia.

«Интер» выиграл 7-й Суперкубок в истории клуба и сравнялся по количеству титулов с «Миланом».

Источник: Football Italia

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Хакан Чалханоглу
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин или Кросби? Кто из них более великий
Трусова и Косторная уехали в отпуска, пока остальные фигуристы готовятся к Кубку Первого канала
Посол РФ отметил рост воинственности в риторике США
AP узнало о размере нового пакета военной помощи США Украине
Сотрудники МГБ ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой в республике
Терапевт посоветовала пить не более четырех чашек кофе в день
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Индзаги: «Победа в Суперкубке над «Миланом» — это просто замечательно»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 - : -
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 - : -
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 12
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 9
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 16 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости