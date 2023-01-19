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Индзаги: «Победа в Суперкубке над «Миланом» — это просто замечательно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (3:0) в матче Суперкубка Италии.

«У ребят был идеальный подход, мы всегда действовали остро и надежно. Нашей первой целью в сезоне было выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а второй — этот трофей, поэтому мне, как тренеру, очень приятно это видеть. Нам нужно наслаждаться этим, ведь победа в финале против «Милана» — это просто замечательно.

Безусловно, что очень приятно выиграть трофей против качественного соперника. Это правильно, что мы празднуем сегодня вечером. С завтрашнего дня мы можем начать думать о следующих играх. Я очень горжусь ребятам. Мы добились невероятных результатов и продолжим делать это в будущем», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Интер» выиграл 7-й Суперкубок в истории клуба и сравнялся по количеству титулов с «Миланом». Лидер — «Ювентус» (9 титулов).

Источник: Football Italia

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⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Симоне Индзаги
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 - : -
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 - : -
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
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