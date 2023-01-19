Индзаги: «Победа в Суперкубке над «Миланом» — это просто замечательно»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (3:0) в матче Суперкубка Италии.

«У ребят был идеальный подход, мы всегда действовали остро и надежно. Нашей первой целью в сезоне было выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а второй — этот трофей, поэтому мне, как тренеру, очень приятно это видеть. Нам нужно наслаждаться этим, ведь победа в финале против «Милана» — это просто замечательно.

Безусловно, что очень приятно выиграть трофей против качественного соперника. Это правильно, что мы празднуем сегодня вечером. С завтрашнего дня мы можем начать думать о следующих играх. Я очень горжусь ребятам. Мы добились невероятных результатов и продолжим делать это в будущем», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Интер» выиграл 7-й Суперкубок в истории клуба и сравнялся по количеству титулов с «Миланом». Лидер — «Ювентус» (9 титулов).