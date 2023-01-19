Федерико Димарко: «Забить в дерби, в финале Суперкубка, это просто невероятно»
Защитник «Интера» Федерико Димарко прокомментировал победу над «Миланом» (3:0) в матче за Суперкубок Италии.
25-летний футболист отметился в игре забитым голом.
«Эмоции просто неописуемые. Забить в дерби, в финале Суперкубка, это просто невероятно. Мы жаждали победы, и мы доказали это на поле», — приводит слова Димарко Football Italia.
В текущем сезоне защитник сыграл за «Интер» 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных паса.
«Интер» выиграл 7-й Суперкубок в истории клуба и сравнялся по количеству титулов с «Миланом».
Источник: Football Italia
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