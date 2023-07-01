Ренату Санчеш отреагировал на слухи о переходе в «Рому»

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Санчеш на своей странице в Twitter намекнул на новости о своем будущем. Португалец опубликовал эмодзи с цветами парижского клуба и смайлик «Скоро».

На этой неделе появилась информация, что «Рома» рассчитывает заполучить игрока сборной Португалии.

25-летний португалец в сезоне-2022/23 сыграл 27 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.