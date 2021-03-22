Гроссо может заменить Несту на посту главного тренера «Фрозиноне»

Новым главным тренером «Фрозиноне» может стать Фабио Гроссо, сообщает 22 марта сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. В таком случае он заменит на этой должности Алессандро Несту, который ранее был уволен.

По данным источника, сейчас Гроссо пытается договориться о расторжении контракта со швейцарским «Сьоном», откуда его ранее уволили. От этого зависит исход сделки.

Гроссо — главный кандидат на эту должность. Если специалисту не удастся решить вопрос с бывшим клубом, «Фрозиноне» может рассмотреть кандидатуры Кристиана Пануччи или Сальваторе Сулло.

«Фрозиноне» выиграл лишь два матча из 18 последних и опустился на 12-е место в турнирной таблице второго итальянского дивизиона.

43-летний Гроссо — чемпион мира в составе сборной Италии, двукратный чемпион Италии.