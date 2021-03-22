Агент Гайча завил, что аргентинец может повторить путь Батистуты или Креспо в серии А

Агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего «Беневенто» Адольфо Гайча, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал, как прошла адаптация аргентинца в серии А.

22-летний форвард забил победный гол в ворота «Ювентуса» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Италии.

«Адольфо наслаждается этим моментом. Он знает, что это был важный мяч. Его хорошо приняли, а сейчас Адольфо пожинает плоды своей работы. Это сильный футболист с отличными навыками. Он счастлив в «Беневенто».

К нему был интерес со стороны топовых клубов серии А. Надеюсь, Адольфо ждет яркое будущее. Как у Батистуты в «Фиорентине» или у Креспо в «Парме» и «Интере».

Мы надеемся, что сможем получить такие же возможности. Посмотрим, что произойдет в будущем. Мы надеемся, что однажды Гайч присоединится к топ-клубу — «Милану», «Ювентусу» или «Роме», — цитирует Каро Football Italia.

Форвард забил 2 гола в 5 матчах cерии А.