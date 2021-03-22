Маркизио считает, что «Ювентус» не станет чемпионом Италии в этом сезоне

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о том, что клуб потерял все шансы на победу в чемпионате Италии в сезоне-2020/21.

«Я видел матч с «Беневенто». Считаю, что мечты о десятом подряд чемпионстве можно оставить в стороне. Соперник показал на поле самоотдачу, которой не было у «Ювентуса». Исход подобных матчей определяется именно за счет желания.

Андреа Пирло? Не знаю, что его может ждать в дальнейшем», — цитирует Маркизио Goal.com.

21 марта «Ювентус» дома уступил «Беневенто» в чемпионате Италии (0:1).

В текущем сезоне команда под руководством Андреа Пирло занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав 55 очков. У лидирующего «Интера» — 65.