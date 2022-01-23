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Сегодня, 21:04

Гозенс согласовал условия личного контракта с «Ньюкаслом»

Защитник «Аталанты» согласовал условия личного контракта с «Ньюкаслом»
Иван Шитик
Корреспондент

«Ньюкасл» хочет приобрести полузащитника «Аталанты» Робина Гозенса, информирует инсайдер Николо Скира.

Английский клуб уже согласовал с футболистом контракт до 2025 года с зарплатой 3,5миллиона евро в год.

27-летний полузащитник с 29 сентября 2021 года не играет за «Аталанту» из-за травмы. В ближайшее время Гозенса должен пройти обследование. Если с его здоровьем все в порядке, то «Ньюкасл» направит «Аталанте» официальное предложение о трансфере.

В текущем сезоне немецкий футболист успел сыграть за итальянский клуб 8 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Тоттенхэм 0
Матч завершен

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
Робин Гозенс
ФК Аталанта
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
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И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
7
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
8
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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38 тур
21.01 22:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
 2 : 1
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 0
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
 1 : 1
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
 4 : 1
23.01 17:00
Специя – Сампдория
 1 : 0
23.01 17:00
Торино – Сассуоло
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П
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Болонья

 20 1 4
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Лацио

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Венеция

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