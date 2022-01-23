Гозенс согласовал условия личного контракта с «Ньюкаслом»

«Ньюкасл» хочет приобрести полузащитника «Аталанты» Робина Гозенса, информирует инсайдер Николо Скира.

Английский клуб уже согласовал с футболистом контракт до 2025 года с зарплатой 3,5миллиона евро в год.

27-летний полузащитник с 29 сентября 2021 года не играет за «Аталанту» из-за травмы. В ближайшее время Гозенса должен пройти обследование. Если с его здоровьем все в порядке, то «Ньюкасл» направит «Аталанте» официальное предложение о трансфере.

В текущем сезоне немецкий футболист успел сыграть за итальянский клуб 8 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.