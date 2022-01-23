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Сегодня, 20:45

«Милан» — «Ювентус»: прямая трансляция матча чемпионата Италии

Прямая трансляция матча чемпионата Италии по футболу «Милан» — «Ювентус»
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Рафаэль Леао.
Фото Reuters

23 января «Милан» в одноименном городе проведет матч 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».

Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Ювентус». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 22.40.

«Милан» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на пятой строчке с 41 баллом.

Италия. Серия А. 23-й тур
23 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ювентус

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Тоттенхэм 0
2-й тайм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Футбол
ФК Милан
ФК Ювентус
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
7
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
8
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 22:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
 2 : 1
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 0
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
 1 : 1
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
 4 : 1
23.01 17:00
Специя – Сампдория
 1 : 0
23.01 17:00
Торино – Сассуоло
 1 : 1
23.01 20:00
Эмполи – Рома
 - : -
23.01 22:45
Милан – Ювентус
 - : -
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Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
Итан Ампаду

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Венеция

 15 1 7
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