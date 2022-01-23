23 января «Милан» в одноименном городе проведет матч 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».

Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Ювентус». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 22.40.

«Милан» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на пятой строчке с 41 баллом.