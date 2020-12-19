Гомес не будет включен в заявку на матч против «Ромы»

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес не примет участия в матче 13-го тура серии А против «Ромы». Он не будет даже включен в заявку на игру, сообщает Sky Sport Italia.

У нападающего сильно испортились отношения с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Он намерен сменить клуб в январе.

Гомес выступает за «Аталанту» с сентября 2014 года. 32-летний игрок провел за бергамасков 251 матч, забил 59 голов и сделал 71 результативную передачу. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.