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Сегодня, 10:27

Голкипер «Лацио» Стракоша летом покинет клуб

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Вратарь «Лацио» и сборной Албании Тома Стракоша этим летом планирует сменить команду, сообщает журналист Николо Скира. Соглашение игрока с итальянцами рассчитано до лета 2022 года.

По данным источника, 27-летний албанец может продолжить карьеру в «Фулхэме».

Стракоша сыграл 29 матчей во всех турнирах в текущем сезоне и пропустил 31 мяч. «Лацио» (62) после 36 туров серии А занимает 5-е место в турнирной таблице.

ФК Лацио
ФК Фулхэм
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 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
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 Верона 36 14 10 12 62-55 52
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 Торино 36 12 11 13 45-38 47
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 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
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 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
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 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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38 тур
14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
14.05 21:45
Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

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Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
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