Голкипер «Лацио» Стракоша летом покинет клуб

Вратарь «Лацио» и сборной Албании Тома Стракоша этим летом планирует сменить команду, сообщает журналист Николо Скира. Соглашение игрока с итальянцами рассчитано до лета 2022 года.

По данным источника, 27-летний албанец может продолжить карьеру в «Фулхэме».

Стракоша сыграл 29 матчей во всех турнирах в текущем сезоне и пропустил 31 мяч. «Лацио» (62) после 36 туров серии А занимает 5-е место в турнирной таблице.