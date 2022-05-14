Полузащитник Артур намерен покинуть «Ювентус» летом

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело хочет покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно, сообщает La Repubblica.

25-летний бразилец не входит в плану главного тренера «старой сеньоры» Массимилиано Аллегри.

Зимой Артур мог оказаться в «Арсенале», однако лондонцы так и не согласовали с «Ювенусом» условия аренды с правом выкупа.

Артур провел за «Ювентус» в серии А 20 матчей и не отметился результативными действиями.