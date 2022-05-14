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Полузащитник Артур намерен покинуть «Ювентус» летом

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело хочет покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно, сообщает La Repubblica.

25-летний бразилец не входит в плану главного тренера «старой сеньоры» Массимилиано Аллегри.

Зимой Артур мог оказаться в «Арсенале», однако лондонцы так и не согласовали с «Ювенусом» условия аренды с правом выкупа.

Артур провел за «Ювентус» в серии А 20 матчей и не отметился результативными действиями.

Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
ФК Ювентус
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14.05 16:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

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Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
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