В Сети появилось изображение выездной формы «Интера» на следующий сезон

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение выездного комплекта формы «Интера» на сезон-2022/23.

Форма выполнена в белом цвете с бирюзовой графикой, которая напоминает карту мира с расположением Италии возле эмблемы. Ожидается, что форма будет представлена в июле.

Выездная форма Интера на сезон-2022/23. Footyheadlines

«Интер» за два тура до конца чемпионата Италии с 78 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на два очка.