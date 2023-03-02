Гол «Венеции» отменен из-за удара Черышева, Ваноли получил желтую карточку

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев провел на поле второй тайм в гостевом матче 27-го тура серии В против «Бари». Команда под руководством экс-главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли уступила со счетом 0:1.

Все три крупнейших издания Италии — La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport — поставили Черышеву оценку 6,0. Наш легионер принял участие в голевой комбинации своей команды на 55-й минуте при счете 0:0, однако после подсказки ВАР главный арбитр отменил мяч финна Поянпало: судья решил, что перед этим Денис ударил соперника ладонью в лицо.

Именно после этого эпизода Ваноли получил желтую карточку за споры с рефери. Для Паоло это уже третье предупреждение за время работы в «Венеции». За матч против «Бари» тренер получил от тех же СМИ такой же балл как Черышев, — 6,0.

«Венеция» идет в серии В на 16-м месте из 20 участников, находясь в зоне стыковых игр с представителями серии С.