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Гол «Венеции» отменен из-за удара Черышева, Ваноли получил желтую карточку

Георгий Кудинов
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Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев провел на поле второй тайм в гостевом матче 27-го тура серии В против «Бари». Команда под руководством экс-главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли уступила со счетом 0:1.

Все три крупнейших издания Италии — La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport — поставили Черышеву оценку 6,0. Наш легионер принял участие в голевой комбинации своей команды на 55-й минуте при счете 0:0, однако после подсказки ВАР главный арбитр отменил мяч финна Поянпало: судья решил, что перед этим Денис ударил соперника ладонью в лицо.

Именно после этого эпизода Ваноли получил желтую карточку за споры с рефери. Для Паоло это уже третье предупреждение за время работы в «Венеции». За матч против «Бари» тренер получил от тех же СМИ такой же балл как Черышев, — 6,0.

«Венеция» идет в серии В на 16-м месте из 20 участников, находясь в зоне стыковых игр с представителями серии С.

Денис Черышев
ФК Бари
ФК Венеция
серия B
0
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 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
4
 Лацио 24 13 6 5 40-19 45
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
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 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
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 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
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 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
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