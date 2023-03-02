«Ювентус» продлил контракт с защитником Данило

Читать «СЭ» в

Защитник «Ювентуса» Данило продлил контракт со своей командой, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2025 года.

Бразильский защитник выступает за «Юве» с 2019 года.

В составе туринской команды он провел 142 матча, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.