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Сегодня, 16:37

«Ювентус» продлил контракт с защитником Данило

Виталий Косик
Корреспондент
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Данило.
Фото Global Look Press

Защитник «Ювентуса» Данило продлил контракт со своей командой, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2025 года.

Бразильский защитник выступает за «Юве» с 2019 года.

В составе туринской команды он провел 142 матча, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.

Данило Луис да Силва (Данило)
Футбол
ФК Ювентус
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2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
4
 Лацио 24 13 6 5 40-19 45
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
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 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
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 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
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 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
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 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 24 4 5 15 20-37 17
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 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
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 Сампдория 24 2 5 17 11-39 11
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