Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:26

Форвард «Наполи» Осимхен не исключил перехода в клуб АПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал свой возможный трансфер в один из клубов АПЛ.

«Думаю, каждый игрок стремится к тому, чтобы играть в премьер-лиге, — заявил 24-летний нигериец в интервью изданию Corriere della Sera. — И кто знает — может быть, однажды... Прямо сейчас, уверяю вас, мысль о переходе в другую команду даже не приходит мне в голову, потому что она отвлекала бы меня от прекрасного сезона. Сейчас я думаю только о «Наполи».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Осимхена в «Челси» или «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне серии А Осимхен провел в составе «Наполи» 20 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 3 результативные передачи. После 24 туров неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая идущий вторым «Интер» на 18 очков.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Челси
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Марочко: ВСУ устроили перестрелку между подразделениями в Артемовске
Диверсанты с Украины обстреляли автомобиль в Брянской области
Экстренные службы сообщили о взятии заложников в магазине в Брянской области
В ФСБ прокомментировали ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области
Популярное видео
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
«Интер» — «Милан»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Наполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Эмполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Рома»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Монца»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Кремонезе» — «Интер»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Торино»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Милан»: чемпионат Италии, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Моуринью уйдет из «Ромы» летом в случае невыхода в Лигу чемпионов

Гол «Венеции» отменен из-за удара Черышева, Ваноли получил желтую карточку
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
4
 Лацио 24 13 6 5 40-19 45
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 24 4 5 15 20-37 17
19
 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
20
 Сампдория 24 2 5 17 11-39 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.03 22:45
Наполи – Лацио
 - : -
4.03 17:00
Монца – Эмполи
 - : -
4.03 20:00
Аталанта – Удинезе
 - : -
4.03 22:45
Фиорентина – Милан
 - : -
5.03 14:30
Специя – Верона
 - : -
5.03 17:00
Сампдория – Салернитана
 - : -
5.03 20:00
Интер – Лечче
 - : -
5.03 22:45
Рома – Ювентус
 - : -
6.03 20:30
Сассуоло – Кремонезе
 - : -
6.03 22:45
Торино – Болонья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 22 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 15 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости