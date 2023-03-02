Форвард «Наполи» Осимхен не исключил перехода в клуб АПЛ

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал свой возможный трансфер в один из клубов АПЛ.

«Думаю, каждый игрок стремится к тому, чтобы играть в премьер-лиге, — заявил 24-летний нигериец в интервью изданию Corriere della Sera. — И кто знает — может быть, однажды... Прямо сейчас, уверяю вас, мысль о переходе в другую команду даже не приходит мне в голову, потому что она отвлекала бы меня от прекрасного сезона. Сейчас я думаю только о «Наполи».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Осимхена в «Челси» или «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне серии А Осимхен провел в составе «Наполи» 20 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 3 результативные передачи. После 24 туров неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая идущий вторым «Интер» на 18 очков.