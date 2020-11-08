Гол Осимена принес «Наполи» победу над «Болоньей»
«Наполи» в матче 7-го тура обыграл «Болонью» со счетом 1:0.
Единственный гол забил форвард Виктор Осимен.
После этого матча «Наполи» с 14 очками занимает третье место в серии А, «Болонья» с 6 очкамии — на 14-й строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
7-й тур «Болонья» — «Наполи» — 0:1 (0:1)
Гол: Осимен, 23.
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Денсвил (Виньято, 70), Томиясу, Сориано, Схаутен, Домингес (Сванберг, 62), Паласио, Орсолини, Барроу.
«Наполи»: Оспина, Манолас, Кулибали, Хюсай, Ди Лоренцо, Бакайоко, Руис, Мертенс (Зелиньски, 76), Инсинье (Эльмас, 83), Лосано (Политано, 76), Осимен (Петанья, 83).
Предупреждения: Домингес, 25. Данилу Ларанжейра, 27. Схаутен, 61.
Судья: Паскуа (Италия).
8 ноября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».