Гол Осимена принес «Наполи» победу над «Болоньей»

«Наполи» в матче 7-го тура обыграл «Болонью» со счетом 1:0.

Единственный гол забил форвард Виктор Осимен.

После этого матча «Наполи» с 14 очками занимает третье место в серии А, «Болонья» с 6 очкамии — на 14-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

7-й тур «Болонья» — «Наполи» — 0:1 (0:1)

Гол: Осимен, 23.

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Денсвил (Виньято, 70), Томиясу, Сориано, Схаутен, Домингес (Сванберг, 62), Паласио, Орсолини, Барроу.

«Наполи»: Оспина, Манолас, Кулибали, Хюсай, Ди Лоренцо, Бакайоко, Руис, Мертенс (Зелиньски, 76), Инсинье (Эльмас, 83), Лосано (Политано, 76), Осимен (Петанья, 83).

Предупреждения: Домингес, 25. Данилу Ларанжейра, 27. Схаутен, 61.

Судья: Паскуа (Италия).

8 ноября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».