Гол Икарди помог "Интеру" разгромить "Дженоа", "Рома" и "Фиорентина" сыграли вничью

Завершились пять матчей 30-го тура чемпионата Италии.
"Интер" на выезде обыграл "Дженоа" (4:0). Один из мячей с пенальти забил вернувшийся в состав после конфликта с руководством клуба Мауро Икарди.
"Фиорентина" и "Рома" сыграли вничью - 2:2. У хозяев забивали Николо Дзаньоло и Диего Перотти, у гостей - Херман Пеццела и Жерсон. "Фрозиноне" обыграл "Парму" - 3:2.
СПАЛ в домашнем матче обыграл "Лацио" (1:0). Решающий мяч с пенальти концовке игры забил Андреа Петанья. "Торино" обыграл "Сампдорию" (2:1) благодаря дублю Андреа Белотти.
Чемпионат Италии
Серия А
30-й тур
"Дженоа" - "Интер" - 0:4 (0:2)
Голы: Гальярдини, 15 (0:1). Икарди, 40 - с пенальти (0:2). Перишич, 54 (0:3). Гальярдини, 80 (0:4).
"Дженоа": Раду, Зуканович, Педру Перейра, Пеццелла, Ромеро, Радованович (Маццителли, 82), Стураро (Бесса, 65), Лерагер, Ролон, Санабрия (Бираски, 41), Куаме.
"Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан, Брозович (Жоау Мариу, 66), Гальярдини, Перишич, Икарди (Бальде, 80), Политано (Валеро, 74).
Предупреждения: Лерагер, 14. Асамоа, 27. Зуканович, 36.
Удаление: Ромеро, 39.
Судья: Мариани.
3 апреля. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
"Рома" - "Фиорентина" - 2:2 (1:1)
Голы: Пеццела, 12 (0:1). Дзаньоло, 14 (1:1). Жерсон, 51 (1:2). Перотти, 57 (2:2).
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Сантон (Карсдорп, 68), Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Дженгиз Юндер, 75), Джеко, Перотти, Клайверт (Пеллегрини, 58).
"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Дабо, Бенасси (Кьеза, 62), Верету, Жерсон, Муриэль, Симеоне (Миральяс, 68).
Предупреждения: Коларов, 3. Симеоне, 66. Перотти, 70. Миленкович, 70. Карсдорп, 71. Верету, 84. Бираги, 88.
Судья: Масса.
3 апреля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".
СПАЛ - "Лацио" - 1:0 (0:0)
Гол: Петанья, 89 - с пенальти.
СПАЛ: Вивиано, Реджини (Фелипе, 31), Ционек, Викари, Куртич, Миссироли, Фарес, Мурджа (Скьяттарелла, 71), Лаццари, Флоккари (Палоски, 77), Петанья.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Габаррон (Пароло, 90), Марушич, Лукас, Лулич (Дурмиси, 77), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 61).
Предупреждения: Милинкович-Савич, 57. Иммобиле, 63. Лаццари, 82. Ционек, 87. Стракоша, 90+3. Палоски, 90+3. Дурмиси, 90+4. Пароло, 90+5.
Судья: Гвида.
3 апреля. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".
"Торино" - "Сампдория" - 2:1 (2:0)
Голы: Белотти, 33 (1:0). Белотти, 45+1 (2:0). Габбьядини, 83 (2:1).
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Париджини, 69), Моретти (Джиджи, 82), Ансальди, Нкулу, Иццо, Ринкон, Мейте, Базелли, Белотти, Беренгер (Лукич, 89).
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Андерсен, Колли (Тонелли, 41), Рамирес (Дефрель, 60), Прат, Линетти (Янкто, 74), Виейра, Квальярелла, Габбьядини.
Предупреждения: Берешиньски, 57. Де Сильвестри, 61. Мурру, 76. Ринкон, 86. Габбьядини, 90+1.
Судья: Мареска.
3 апреля. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".
"Фрозиноне" - "Парма" - 3:2 (2:1)
Голы: Пинамонти, 12 (1:0). Барилла, 18 (1:1). Вальцания, 45+2 (2:1). Чераволо, 58 - с пенальти (2:2). Чофани, 90+13 - с пенальти (3:2).
"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Бригенти, Саммарко (Майелло, 72), Вальцания (Чибса, 79), Бегетто, Чано, Тротта (Чофани, 84), Паганини, Пинамонти.
"Парма": Сепе, Якопони, Гаццола (Бастони, 79), Гальоло, Сьерральта, Барилла, Куцка, Скоццарелла (Гобби, 66), Силигарди, Скьяппакассе (Чераволо, 52), Спрокати.
Предупреждения: Сьерральта, 12. Бригенти, 25. Вальцания, 27. Гаццола, 41. Капуано, 44. Чераволо, 59. Гобби, 90.
Судья: Манганьелло.
3 апреля. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".
Все о чемпионате Италии - здесь.