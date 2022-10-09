Главный тренер «Удинезе» Соттил — о матче с «Аталантой: «Я доволен, мы сделали очень многое»

Главный тренер «Удинезе» Андреа Соттил подвел итоги матча 9-го тура серии А против «Аталанты» (2:2).

«Я очень доволен, мы сделали очень многое. Сильвестри не сделал сейв, но это футбол. Против очень сильного соперника мы провели отличный матч. Ничья заслуженная. Да, между первым и вторым таймом я сказал, что мы играли очень хорошо, но нам не хватало активности в атаке», — цитирует DAZN Соттила.

«Аталанта» занимает промежуточное 2-е место в турнирной таблице, набрав 21 очков, «Удинезе» идет на 3-й позиции с 20 баллами.

В следующем туре «Удинезе» сыграет против «Лацио» 16 октября.