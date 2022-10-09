«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» в чемпионате Италии

«Удинезе» на домашней арене сыграл вничью с «Аталантой» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 2:2.

В составе хозяев голами отметились Жерар Деулофеу и Неуэн Перес.

У гостей отличились Адемола Лукман и Луис Муриэль, реализовавший пенальти.

«Аталанта» занимает промежуточное 1-е место в турнирной таблице серии А, набрав 21 очко. «Удинезе» располагается на 3-м месте с 20 очками.

В другом матче чемпионата Италии «Монца» обыграла «Специю» — 2:0.

Голы на свой счет записали Карлос Аугусту и Пабло Мари.

«Салернитана» одержала победу над «Вероной» — 2:1.

В составе «Вероны» гол забил Фабио Депаоли. У «Салернитаны» отличились Кшиштоф Пентек и Булай Диа, принесший своей команде победу в добавленное время.