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9 октября, 17:57

«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» в чемпионате Италии

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

«Удинезе» на домашней арене сыграл вничью с «Аталантой» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 2:2.

В составе хозяев голами отметились Жерар Деулофеу и Неуэн Перес.

У гостей отличились Адемола Лукман и Луис Муриэль, реализовавший пенальти.

«Аталанта» занимает промежуточное 1-е место в турнирной таблице серии А, набрав 21 очко. «Удинезе» располагается на 3-м месте с 20 очками.

Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 16:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
2:2
Аталанта

В другом матче чемпионата Италии «Монца» обыграла «Специю» — 2:0.

Голы на свой счет записали Карлос Аугусту и Пабло Мари.

Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 16:00. Brianteo (Монца)
Монца
2:0
Специя

«Салернитана» одержала победу над «Вероной» — 2:1.

В составе «Вероны» гол забил Фабио Депаоли. У «Салернитаны» отличились Кшиштоф Пентек и Булай Диа, принесший своей команде победу в добавленное время.

Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 16:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
2:1
Верона
Футбол
ФК Аталанта
ФК Верона
ФК Монца
ФК Салернитана
ФК Специя
ФК Удинезе
серия А
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
5
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 1
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 2 : 1
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 2 : 0
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 0 : 0
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 2 : 2
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 3 : 2
16.10 21:45
Верона – Милан
 1 : 2
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
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ЖК
Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 8 1 3
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
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