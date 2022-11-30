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Итальяно: «Я думаю, перерыв пошел на пользу всем. Ребята усердно тренировались и вернулись в хорошей форме»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной «Фиорентины» Винченцо Итальяно считает, что пауза в чемпионате Италии в связи с проведением чемпионата мира-2022 пошла команде на пользу.

«Я думаю, перерыв пошел на пользу всем. Нам нужно было немного отдохнуть, особенно учитывая, что мы сыграли так много игр с августа. Они вернулись «голодными» и с нетерпением ждут возможности снова приступить к работе. Игроки следовали программе, которую мы им дали перед перерывом, и результат заметен. Ребята усердно тренировались и вернулись в хорошей форме.

Теперь наши приготовления будут очень похожи на то, что мы делали летом. Мы будем работать над физической стороной игры и нашей тактикой. Также будет проведено несколько товарищеских матчей. Мы убедимся, что готовы, и будем подходить к каждой игре с полным профессионализмом. Это шанс для нас усилить наши выступления и улучшить физическое состояние игроков, чтобы мы были готовы к возобновлению чемпионата. Это также дает нам шанс вернуть нескольких игроков после травм", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Итальяно.

Чемпионат Италии по футболу возобновится в январе. После 15 туров «Фиорентина» идет десятой, имея в активе 19 очков.

Источник: https://www.acffiorentina.com/en/news/all/news-men-first-team/2022-11-30/italiano-we-re-working-hard-to-be-ready-for-the-league-to-resume
Футбол
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
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 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
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Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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 - : -
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