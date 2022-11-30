Болельщики назвали Жиру лучшим игроком «Милана» в ноябре

Болельщики «Милана» выбрали форварда Оливье Жиру лучшим игроком команды в ноябре, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Футболист отметился голом в матче со «Специей» (2:1) 5 ноября. Именно этот эпизод повлиял на мнение фанатов. Нападающий также забил два гола в ворота «Зальцбурга» в Лиге чемпионов.

Ранее француза уже выбирали лучшим игроком «Милана» в сентябре. На данный момент он выступает на ЧМ-2022 в Катаре в составе сборной Франции, которая ранее вышла в плей-офф турнира.