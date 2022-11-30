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Сегодня, 22:25

Болельщики назвали Жиру лучшим игроком «Милана» в ноябре

Виктория Кравченко
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Болельщики «Милана» выбрали форварда Оливье Жиру лучшим игроком команды в ноябре, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Футболист отметился голом в матче со «Специей» (2:1) 5 ноября. Именно этот эпизод повлиял на мнение фанатов. Нападающий также забил два гола в ворота «Зальцбурга» в Лиге чемпионов.

Ранее француза уже выбирали лучшим игроком «Милана» в сентябре. На данный момент он выступает на ЧМ-2022 в Катаре в составе сборной Франции, которая ранее вышла в плей-офф турнира.

Оливье Жиру
ФК Милан
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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4.01 14:30
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 - : -
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Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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Лечче – Лацио
 - : -
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 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
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Интер – Наполи
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Марко Арнаутович

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Наполи

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