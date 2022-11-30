Болельщики назвали Жиру лучшим игроком «Милана» в ноябре
Болельщики «Милана» выбрали форварда Оливье Жиру лучшим игроком команды в ноябре, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Футболист отметился голом в матче со «Специей» (2:1) 5 ноября. Именно этот эпизод повлиял на мнение фанатов. Нападающий также забил два гола в ворота «Зальцбурга» в Лиге чемпионов.
Ранее француза уже выбирали лучшим игроком «Милана» в сентябре. На данный момент он выступает на ЧМ-2022 в Катаре в составе сборной Франции, которая ранее вышла в плей-офф турнира.
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|
14
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|15
|5
|1
|9
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|16
|
15
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|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
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|7
|
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|15
|1
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
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Удинезе – Эмполи
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|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
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Болонья
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Наполи
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|Ж
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Себастьяно Луперто
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|1
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Мортен Юльманн
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