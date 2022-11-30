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Сегодня, 19:39

Дель Пьеро может занять пост директора «Ювентуса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро может вернуться в клуб. Экс-нападающий «Ювентуса» может стать директором туринской команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Однако Дель Пьеро не торопится принимать решение и требует определенных гарантий. Он хочет реального влияния и контроля над будущим клуба, особенно в отношении трансферной стратегии.

Дель Пьеро в настоящее время живет в Лос-Анджелесе и работает телевизионным экспертом.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини также может вернуться в туринский клуб и занять одну из руководящих должностей.

Совет директоров итальянского футбольного клуба ушел в отставку 28 ноября.

Алессандро Дель Пьеро
ФК Ювентус
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