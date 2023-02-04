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Моуринью: «Я мог уйти из «Ромы» в декабре, но остался»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото AFP

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе над «Эмполи» (2:0) в серии А.

«Я доволен. Мы играем с учетом наших ограничений, но делаем то, что должны. Мы набрали три очка в матче с тяжелым соперником, и я об этом сказал Паоло Дзанетти. Сейчас «Эмполи» в отличной форме, возможно, лучшей, и я считаю, что мы добились важной победы в матче с сильным соперником.

Не все на стадионе это понимают, да и в прессе есть люди, которые должны понять: если бы мы выпустили такой состав против «Кремонезе», то прошли бы в полуфинал Кубка Италии. Таковы реалии. Мы делаем то, что в наших силах, работаем усердно», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Также 60-летний специалист заявил, что мог уйти из «Ромы» в декабре 2022 года.

«Я мог уйти в декабре, но остался. Это моя жизнь, каждый день — игра. Иногда может казаться, что у „Ромы“ проблемы, но мы идем на равных с очень сильными командами», — сказал Моуринью.

«Рома» занимает третье место в турнирной таблцие серии А, набрав 40 очков. Следующий матч команда проведет против «Лечче» 11 февраля.

Источник: Football Italia

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Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

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ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
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Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК Рома
ФК Эмполи
Жозе Моуринью
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
3
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
4
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
5
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
6
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
15
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
16
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 0 : 2
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 2 : 0
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 - : -
5.02 14:30
Специя – Наполи
 - : -
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
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Эмполи

 11 1 4
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Эмполи

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