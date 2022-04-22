Моуринью пропустил пресс-конференцию перед матчем с «Интером» из-за нежелания говорить о судьях

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пропустил пресс-конференцию перед матчем 34-го тура серии А с «Интером», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Моуриньо хотел избежать вопросов об арбитрах, которых он раскритиковал после встречи 33-го тура против «Наполи» (1:1).

Отмечается, что назначение судьи Симоне Соццы на игру с миланцами также вызвало споры, и тренер не захотел это комментировать.

При этом 59-летний португалец примет участие в пресс-конференции после матча с «Интером».

Встреча состоится завтра, 23 апреля. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 19.00 по московскому времени.

После 33 туров серии А «Рома» набрала 58 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Интер» с 69 баллами располагается на второй позиции, имея один матч в запасе.