«Ювентус» близок к продлению контракта с Де Шильо

«Ювентуса» продлит контракт с защитником Маттиа Де Шильо, сообщает Goal.

Переговоры между туринским клубом и 29-летним футболистом находятся на завершающей стадии. Официальное объявление может быть сделано в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Де Шильо забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 27 матчах за «Ювентус». Нынешний контракт защитника действует до конца июня 2022 года.