Сын Пирло разозлил фанатов «Ювентуса» после того, как написал, что при отце клуб играл лучше

Сын бывшего главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло, Николо, высказался по поводу игры клуба в этом сезоне. Он заявил, что в то время, когда туринский клуб возглавлял его отец, команда играла лучше.

«Факт остается фактом: прошлогодний «Ювентус» был намного лучше, и я опять ошибаюсь? Но не поймите меня неправильно, я говорю о том, как мы играем, а не о чем-то другом. «Ювентус» в этом году — отличная команда, уважаю тренера и игроков!» — написал Пирло в социальных сетях.

После критики в свой адрес от болельщиков клуба сын итальянского специалиста удалил свой пост.

Андреа Пирло был уволен в мае 2021 года. Во главе туринского клуба он становился обладателем Кубка Италии в сезоне-2020/21 и Суперкубка страны.

В этом сезоне «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея 63 очка, после 33 туров.