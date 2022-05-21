Спалетти пригрозил, что прикует себя цепями, если «Наполи» продаст Кулибали. Он уже угрожал так в прошлом году

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти пригрозил руководству клуба, что в случае продажи защитника Калиду Кулибали, он прикует себя цепями к воротам.

«Я прикую себя цепями к воротам. Снова. На мой взгляд, Кулибали не продается. Как и в прошлом году, когда я пригрозил, что прикую себя к воротам, в случае его продажи», — цитирует Спаллетти Football Italia.

В июле прошлого года итальянский специалист уже угрожал руководству неаполитанского клуба, когда появилась информация, что Кулибали может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Контракт 30-летнего сенегальца с «Наполи» действует до июня 2023 года. В текущем сезоне Кулибали провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

«Наполи» с 76 очками гарантировал себе бронзовые медали чемпионата Италии.