Пиоли поделился ожиданиями о матче с «Сассуоло», победа в котором может принести «Милану» чемпионство

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал, чего ждет от матча последнего тура серии А против «Сассуоло». Эта игра может принести миланцам победу в чемпионате Италии.

«До сих пор мы были лучшими в серии А, нужно подтвердить это завтра. Мы всю неделю готовились к этой игре в полном спокойствии. Мы создали хорошую возможность и заслужили на награду, посмотрим, удастся ли нам завтра ее получить», — рассказал Пиоли на пресс-конференции.

Для победы в серии А сезона-2021/22 «Милану» необходимо заработать одно очко. Клуб одержит победу впервые с 2011 года.