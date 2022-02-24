Пиоли: «Я думаю, Ибрагимович хочет продолжать играть»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о будущем нападающего команды Златана Ибрагимовича.

«Я думаю, Ибрагимович хочет продолжать играть», — приводит слова Пиоли журналист Николо Скира в Twitter.

В нынешнем сезоне 40-летний швед забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Милан». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

3 октября Ибрагимовичу исполнится 41 год.