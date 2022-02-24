Стефано Пиоли высказался о борьбе «Милана» за победу в серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о том, верит ли клуб в победу в серии А.

«Цель «Милана» — набрать больше очков, чем в прошлом сезоне, — приводит слова Пиоли Football Italia. — Если мы выиграем титул, то достигнем чего-то исключительного. Мы построили крепкую команду, теперь должны лучше выступать дома, добавив некоторые детали в игру, и делать все возможное до самого конца».

По словам тренера, его подопечные должны быстро возвращать мяч, затем мудро им распоряжаться.

«Каждый из оставшихся 13 матчей имеет решающее значение», — сказал он.

«Милан» после 26 туров серии А набрал 56 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Интер» на два балла.