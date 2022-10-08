Пиоли — о победе над «Ювентусом»: «Это был очень напряженный матч»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (2:0).

«Это был очень напряженный матч. В первые 20 минут мы были слишком небрежны в передачах, но в целом «Милан» работал как одно целое.

К сожалению, это не удалось нам в прошлой игре в Лондоне, но мы знаем, что способны на многое, когда демонстрируем командный дух. Сегодняшняя встреча была очень важной, и мы смогли подойти к ней с правильным настроем», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Ювентус» занимает восьмое место в чемпионате Италии, набрав 13 очков. 15 октября команда на выезде сыграет с «Торино».