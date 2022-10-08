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8 октября, 22:55

Пиоли — о победе над «Ювентусом»: «Это был очень напряженный матч»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (2:0).

«Это был очень напряженный матч. В первые 20 минут мы были слишком небрежны в передачах, но в целом «Милан» работал как одно целое.

К сожалению, это не удалось нам в прошлой игре в Лондоне, но мы знаем, что способны на многое, когда демонстрируем командный дух. Сегодняшняя встреча была очень важной, и мы смогли подойти к ней с правильным настроем», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Ювентус» занимает восьмое место в чемпионате Италии, набрав 13 очков. 15 октября команда на выезде сыграет с «Торино».

ФК Милан
ФК Ювентус
Стефано Пиоли
0
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 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
5
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
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 Специя 10 2 3 5 9-19 9
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 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
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 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
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 Верона 10 1 2 7 9-19 5
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 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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Торино – Ювентус
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Аталанта – Сассуоло
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 2 : 0
16.10 16:00
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16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 2 : 2
16.10 19:00
Наполи – Болонья
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16.10 21:45
Верона – Милан
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17.10 19:30
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