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8 октября, 22:48

Аллегри: «Ювентус» провел против «Милана» плохую игру технически, особенно во втором тайме»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Милана» (0:2) в 9-м туре чемпионата Италии.

«Команда хорошо действовала в течение 20 минут, а затем начала давать пасы назад без всякой причины. Двух голов можно было избежать. Мы имели численное преимущество в некоторых моментах, но делали неправильный выбор. И в итоге заплатили высокую цену. У нас есть время, чтобы изменить ситуацию в серии А.

Думаю, мы провели плохую игру технически, особенно во втором тайме. Мы провалились психологически, допустив слишком много ошибок. Нам нечего сказать. Во вторник у нас еще одна важная игра Лиги чемпионов, а затем туринское дерби», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» занимает восьмое место в чемпионате Италии, набрав 13 очков. 15 октября команда на выезде сыграет с «Торино».

Источник: https://football-italia.net/juve-must-react-in-a-good-or-bad-way-takeaways-from-allegris-presser-after-loss-to-milan/
ФК Милан
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
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 Рома 9 6 1 2 12-9 19
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