Индзаги поддержал вратаря Раду после курьезного гола в концовке матча серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался об ошибке вратаря Йонуца Раду в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (1:2).

Румынский вратарь после паса назад не обработал мяч и не смог сделать передачу, чем воспользовался нападающий Никола Сансоне, закатив мяч в пустые ворота.

«Раду очень хорошо сыграл против «Эмполи», он всегда выкладывается на тренировках, мы все очень верим в него.

Эта ошибка — досадный инцидент, но подобные вещи случаются. Это не было бы так фатально, если бы счет был 4:1, а не 1:1.

Раду должен быть уверен в том, что он отличный вратарь, у которого впереди светлое будущее», — цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

После поражения «Интер» остался на втором месте в турнирной таблице — 72 очка. Лидирует «Милан», у которого 74 очка после 34 туров.