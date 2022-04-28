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«Раду должен верить, что он отличный вратарь. Мы тоже верим в него». Индзаги — об ошибке голкипера в матче против «Болоньи»

Индзаги поддержал вратаря Раду после курьезного гола в концовке матча серии А
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался об ошибке вратаря Йонуца Раду в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (1:2).

Румынский вратарь после паса назад не обработал мяч и не смог сделать передачу, чем воспользовался нападающий Никола Сансоне, закатив мяч в пустые ворота.

«Раду очень хорошо сыграл против «Эмполи», он всегда выкладывается на тренировках, мы все очень верим в него.

Эта ошибка — досадный инцидент, но подобные вещи случаются. Это не было бы так фатально, если бы счет был 4:1, а не 1:1.

Раду должен быть уверен в том, что он отличный вратарь, у которого впереди светлое будущее», — цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

После поражения «Интер» остался на втором месте в турнирной таблице — 72 очка. Лидирует «Милан», у которого 74 очка после 34 туров.

Футбол
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
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 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
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 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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30.04 16:00
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 - : -
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 - : -
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
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 - : -
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Интер

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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
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 25 1 10
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