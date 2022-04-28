Тренер «Аталанты» раскритиковал судейство в матче с «Торино»

Помощник тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини Туллио Гритти разозлился на рефери после ничьей с «Торино» (4:4) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

«Мы знали, что «Торино» создаст нам проблемы, и это была очень интересная игра. В первом голе был фол, вряд ли наш игрок сам упал. Сказать, что мы недовольны судейством сегодня вечером, — это эвфемизм. В этом сезоне нам приходилось часто сталкиваться с такими ситуациями, и многие из них были проигнорированы средствами массовой информации.

Возможно, мы кого-то раздражаем, когда поднимаемся слишком высоко в турнирной таблице, но мы все равно постараемся продолжать», — цитирует Football Italia Гритти.

«Аталанта» сейчас идет на восьмом месте с 55 очками, уступая одно очко «Фиорентине» и «Лацио», идущих на шестой строчке.