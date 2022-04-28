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Сегодня, 04:13

Тренер «Аталанты» раскритиковал судейство в матче с «Торино»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Помощник тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини Туллио Гритти разозлился на рефери после ничьей с «Торино» (4:4) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

«Мы знали, что «Торино» создаст нам проблемы, и это была очень интересная игра. В первом голе был фол, вряд ли наш игрок сам упал. Сказать, что мы недовольны судейством сегодня вечером, — это эвфемизм. В этом сезоне нам приходилось часто сталкиваться с такими ситуациями, и многие из них были проигнорированы средствами массовой информации.

Возможно, мы кого-то раздражаем, когда поднимаемся слишком высоко в турнирной таблице, но мы все равно постараемся продолжать», — цитирует Football Italia Гритти.

«Аталанта» сейчас идет на восьмом месте с 55 очками, уступая одно очко «Фиорентине» и «Лацио», идущих на шестой строчке.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Джан Пьеро Гасперини
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3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
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14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
18
 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
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 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 - : -
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
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Душан Влахович

Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

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Сассуоло

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
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Николо Дзаньоло

Рома

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Специя

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