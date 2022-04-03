Индзаги: «Интеру» надо действовать агрессивно против такой сильной команды, как «Ювентус»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 31-го тура серии А с «Ювентусом».

«Очень важная игра, — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN. — Нам надо сыграть сильно, проявить спортивную злость и характер, чтобы улучшить наше положение в турнирной таблице. Мы знаем, в какой ситуации были полтора месяца назад. Мы потеряли больше очков, чем предполагали наши выступления. «Интеру» надо действовать агрессивно против такой сильной команды, как «Ювентус».

По словам тренера, главное в предстоящей встрече — результат.

«В последнее время нам не хватает именно очков. Даже по недавним играм видно, что мы создаем много моментов, но набрали за последние семь встреч только семь очков. Это разочаровывает. Мы хотим победить и знаем, что впереди у нас девять финалов. Этот матч — самый сложный из них», — сказал он.

Игра «Ювентуса» с «Интером» состоится в Турине сегодня, 3 апреля. Начало — 21:45 (мск).

После 30 туров серии А «Ювентус» набрал 59 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на семь баллов. «Интер» с 60 очками идет на третьей позиции, имея одну встречу в запасе.