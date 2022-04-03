Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 31-го тура серии А с «Интером».

«Интер» — фаворит серии А, по крайней мере, до матча с «Ювентусом», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN. — Очевидно, что у «Милана» и «Наполи» также дела идут хорошо. Думаю, титул возьмет одна из этих трех команд».

Тренер отметил, что туринский клуб борется за место в Лиге чемпионов.

«Можно набрать еще много очков, и нужно оставаться сосредоточенными. К счастью, на такую игру команда настраивается автоматически, мне не нужно ее дополнительно мотивировать и требовать сохранять концентрацию», — сказал он.

После 30 туров серии А «Ювентус» набрал 59 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на семь баллов. «Интер» с 60 очками идет на третьей позиции, имея одну встречу в запасе. «Наполи» располагается на второй строчке, набрав 63 балла.