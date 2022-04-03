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Аллегри: «Интер» — фаворит серии А, по крайней мере, до матча с «Ювентусом»

Аллегри поделился ожиданиями от матча «Ювентуса» с «Интером»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 31-го тура серии А с «Интером».

«Интер» — фаворит серии А, по крайней мере, до матча с «Ювентусом», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN. — Очевидно, что у «Милана» и «Наполи» также дела идут хорошо. Думаю, титул возьмет одна из этих трех команд».

Тренер отметил, что туринский клуб борется за место в Лиге чемпионов.

«Можно набрать еще много очков, и нужно оставаться сосредоточенными. К счастью, на такую игру команда настраивается автоматически, мне не нужно ее дополнительно мотивировать и требовать сохранять концентрацию», — сказал он.

После 30 туров серии А «Ювентус» набрал 59 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на семь баллов. «Интер» с 60 очками идет на третьей позиции, имея одну встречу в запасе. «Наполи» располагается на второй строчке, набрав 63 балла.

Источник: https://football-italia.net/allegri-inter-still-scudetto-favourites-until-tomorrow-night/

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Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

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18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

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Футбол
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ФК Милан
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ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Главный тренер «Лацио» Сарри оценил игру команды в матче с «Сассуоло»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
6
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
7
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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36 тур
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38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 - : -
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 - : -
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 - : -
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
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Ювентус

 21
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Джованни Симеоне

Верона

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 8
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Николо Барелла

Интер

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
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Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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Специя

 25 1 5
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