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Главный тренер «Болоньи» Мотта: «Матч с «Интером» — большой вызов для нас»

Мария Гусева
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Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата Италии против «Интера».

«Я понимаю, что мы делаем что-то важное. Наша сила в сплоченности, и это то, что делает нас конкурентоспособными. «Интер»? Для нас это большой вызов. Чтобы преуспеть, мы должны оставаться сосредоточенными в течение всех 90 минут», — цитирует Tutto Mercato Мотту.

«Интер» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 24 очка. «Болонья» располагается на 12-й строчке с 16 очками.

Матч «Интер» — «Болонья» пройдет 9 ноября, начало — 22.45 по московскому времени.

Тиагу Мотта
Футбол
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
серия А
0
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 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
8
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
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 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
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 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
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37 тур
38 тур
8.11 20:30
Наполи – Эмполи
 - : -
8.11 20:30
Специя – Удинезе
 - : -
8.11 22:45
Кремонезе – Милан
 - : -
9.11 20:30
Лечче – Аталанта
 - : -
9.11 20:30
Сассуоло – Рома
 - : -
9.11 22:45
Фиорентина – Салернитана
 - : -
9.11 22:45
Интер – Болонья
 - : -
9.11 22:45
Торино – Сампдория
 - : -
10.11 20:30
Верона – Ювентус
 - : -
10.11 22:45
Лацио – Монца
 - : -
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Болонья

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Ювентус

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Монца, Ювентус

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