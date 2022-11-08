В «Болонье» опровергли информацию об интересе к Шомуродову

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к нападающему «Ромы» Элдору Шомуродову.

«Мы не интересуемся Шомуродовым», — сказал Сартори «СЭ».

Ранее появилась информация о том, что 27-летний Шомуродов может перейти в «Болонью» или «Торино» в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Шомуродов принял участие в 7 матчах «Ромы», провел на поле в сумме 85 минут и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость узбека в 8 миллионов евро.