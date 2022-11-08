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Сегодня, 11:45

В «Болонье» опровергли информацию об интересе к Шомуродову

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к нападающему «Ромы» Элдору Шомуродову.

«Мы не интересуемся Шомуродовым», — сказал Сартори «СЭ».

Ранее появилась информация о том, что 27-летний Шомуродов может перейти в «Болонью» или «Торино» в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Шомуродов принял участие в 7 матчах «Ромы», провел на поле в сумме 85 минут и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость узбека в 8 миллионов евро.

Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Болонья
ФК Рома
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Шомуродов может продолжить карьеру в «Болонье» или «Торино»

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 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
8
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
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 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
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34 тур
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37 тур
38 тур
8.11 20:30
Наполи – Эмполи
 - : -
8.11 20:30
Специя – Удинезе
 - : -
8.11 22:45
Кремонезе – Милан
 - : -
9.11 20:30
Лечче – Аталанта
 - : -
9.11 20:30
Сассуоло – Рома
 - : -
9.11 22:45
Фиорентина – Салернитана
 - : -
9.11 22:45
Интер – Болонья
 - : -
9.11 22:45
Торино – Сампдория
 - : -
10.11 20:30
Верона – Ювентус
 - : -
10.11 22:45
Лацио – Монца
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Виктор Осимхен

Наполи

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Марко Арнаутович

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Болонья

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Ювентус

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П
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Лацио

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Удинезе

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Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

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Лечче

 12 1 4
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Удинезе

 11 1 3
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