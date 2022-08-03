Луис Альберто может вернуться в «Севилью»
Полузащитник «Лацио» Луис Альберто хочет покинуть команду в летнее трасферное окно, сообщает журналист Николо Скира. Футболист может вернуться в «Севилью».
По данным источника, «Лацио» готов продать игрока за 25 миллионов евро. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2025 года.
Главный тренер клуба Маурицио Сарри хотел бы сохранить Альберто в команде, но сам он не хочет оставаться в команде.
Луис Альберто является воспитанником «Севильи».
В прошлом сезоне он сыграл в 44 матчах, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт хавбека с «Лацио» действует до июня 2025 года.
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|Наполи
|0
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|0
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|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
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|0
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|0-0
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6
|Рома
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|0-0
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7
|Фиорентина
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8
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9
|Верона
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10
|Торино
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|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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