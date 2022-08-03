Луис Альберто может вернуться в «Севилью»

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто хочет покинуть команду в летнее трасферное окно, сообщает журналист Николо Скира. Футболист может вернуться в «Севилью».

По данным источника, «Лацио» готов продать игрока за 25 миллионов евро. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2025 года.

Главный тренер клуба Маурицио Сарри хотел бы сохранить Альберто в команде, но сам он не хочет оставаться в команде.

Луис Альберто является воспитанником «Севильи».

В прошлом сезоне он сыграл в 44 матчах, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт хавбека с «Лацио» действует до июня 2025 года.