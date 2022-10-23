Гасперини назвал справедливым поражение «Аталанты» от «Лацио»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Лацио» (0:2) в матче 11-го тура серии А.

«Справедливое поражение. Это правда, что «Лацио» провел выдающийся первый тайм, и мы не смогли ограничить их пас, а ранний гол поставил их в наилучшую ситуацию. Только после второго гола мы увидели что-то позитивное. Мы заслужили поражение, извлечем уроки из этого опыта. Надеялись, что «Лацио» сбавит темп, и это случилось после второго гола, но было слишком поздно. В течение длительных периодов «Лацио» полностью доминировал», — приводит слова Гасперини Football Italia.

«Лацио» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 24 очками. «Аталанта» с 24 очками в 11 встречах идет на четвертой строчке, уступая римлянам по дополнительным показателям.