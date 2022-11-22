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Сегодня, 15:15

Маэстро Мастранджело рассказал о дружбе с Манчини

Тимур Ганеев
Корреспондент
Александр Невзгода
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Один из самых востребованных дирижеров мира — главный дирижер симфонического оркестра петербургского театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело в интервью «СЭ» вспомнил историю знакомства с тренером сборной Италии Роберто Манчини, когда тот тренировал «Зенит».

— В России тренировали три итальянских тренера с приставкой «топ»: Фабио Капелло, Роберто Манчини, Лучано Спаллетти. Знаком с кем-то из них?

— Знаком с Фабио и Роберто. С первым довольно поверхностно, второй неоднократно был в этом кабинете. Он часто бывал на моих концертах.

— Помните какую-нибудь яркую историю связанную с Манчини?

— Начну с предыстории. К моему большому сожалению, сборная Италии не попала на ЧМ 2018 года. Я был очень расстроен этим и в качестве личной реакции на случившееся решил создать в театре абонемент, который назвал «Битва титанов». За идею была взята возможность для самых известных оперных композиторов мира соревноваться друг с другом, как будто они играют футбольные матчи на своем собственном мировом форуме. Отобрал восемь композиторов, которые «играли» друг против друга: Верди — Пуччини, Массне — Бизе, Россини — Доницетти, Чайковский — Римский-Корсаков. Наши слушатели выбирали победителя в каждом «матче» до тех пор, пока не остался один победитель.

Познакомившись с Роберто на ужине, устроенном моим близким другом Генеральным консулом Италии, я подумал: «А почему бы не попросить Роберто открыть подписку». Я позвонил ему, и он с радостью принял мое приглашение. Публика на первом концерте «Чемпионата» была ошеломлена, увидев Роберто на сцене.

Манчини тренировал «Зенит» в сезоне-2017/18.

Фабио Мастранджело. «Мечтаю поставить «Аиду» на «Газпром Арене». Дирижер Фабио Мастранджело — о футболе и баскетболе
Роберто Манчини
Футбол
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
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Удинезе

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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