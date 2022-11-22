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Сегодня, 16:21

Боккетти находится на грани увольнения из «Вероны»

Георгий Кудинов
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Сальваторе Боккетти.
Фото Reuters

Бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти может потерять пост главного тренера «Вероны». Аутсайдер серии А проиграл при Боккетти шесть матчей из шести.

Сейчас в серии А пауза до 4 января, и новый спортивный директор «Вероны» Шон Сольяно дает понять, что рассматривает возможность смены тренера.

Дело осложняется тем, что помимо Боккетти на зарплате в «Вероне» находятся сразу два его предшественника. Сам же Сальваторе стараниями своего агента Андреа Д'Амико подписал недавно уникальный контракт с «Вероной» сроком на целых пять лет.

Сальваторе Боккетти
ФК Верона
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
 - : -
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Хвича Кварацхелия

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