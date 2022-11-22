Милинкович-Савич договорился о переходе в «Ювентус» летом 2023 года

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич согласился на переход в «Ювентус», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, 27-летний серб будет получать 6 миллионов евро за сезон плюс бонусы. Сумма трансфера составит около 70 миллионов евро.

Контракт хавбека с римлянами истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Милинковича-Савича 20 матчей за «Лацио», 5 голов и 7 результативных передач.

Ранее президент «Лацио» Клаудио Лотито заявлял, что клуб не будет продавать игрока.