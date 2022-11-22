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Сегодня, 10:37

Милинкович-Савич договорился о переходе в «Ювентус» летом 2023 года

Руслан Минаев
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич согласился на переход в «Ювентус», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, 27-летний серб будет получать 6 миллионов евро за сезон плюс бонусы. Сумма трансфера составит около 70 миллионов евро.

Контракт хавбека с римлянами истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Милинковича-Савича 20 матчей за «Лацио», 5 голов и 7 результативных передач.

Ранее президент «Лацио» Клаудио Лотито заявлял, что клуб не будет продавать игрока.

ФК Лацио
ФК Ювентус
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 - : -
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Рома – Болонья
 - : -
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Лечче – Лацио
 - : -
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