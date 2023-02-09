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Сегодня, 17:32

Директор «Ромы» о Дзаньоло: «Если тобой интересуются только «Борнмут» и «Галатасарай», что-то не так»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту прокомментировал уход полузащитника Николо Дзаньоло из клуба.

8 февраля стало известно, что Дзаньоло перешел в «Галатасарай».

«Дзаньоло очень любили. Я не хочу увиливать от ответа, но если вы посмотрите на самые важные команды серии А, сколько игроков ушли бесплатно? Многие, но, к счастью, не из «Ромы».

У нас хорошие отношения с агентом, но к соглашению мы прийти так и не смогли. Можно думать, что ты очень хорош и мог бы получать определенную сумму денег, но если при желании покинуть «Рому» ты видишь интерес к себе только от «Борнмута» и «Галатасарая», то либо ты не так хорош, либо что-то не так. Мы были немного разочарованы отношением Дзаньоло, но жизнь продолжается. «Рома» выше любого игрока», — приводит слова Пинту Roma Press.

В текущем сезоне Дзаньоло сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Источник: Roma Press
ФК Галатасарай
ФК Рома
Николо Дзаньоло
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 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 21 11 6 4 37-17 39
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
11
 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
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 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
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 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
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 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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Милан – Торино
 - : -
11.02 17:00
Эмполи – Специя
 - : -
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Лечче – Рома
 - : -
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 - : -
12.02 17:00
Болонья – Монца
 - : -
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 - : -
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Верона – Салернитана
 - : -
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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 6
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 11 1 4
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